Татастанская синхронистка Клетина вылетает со сборной России на этап Кубка мира

Игорь Корнаковский

Непонятно, Клетина это российская спортсменка или татарстанская? Похоже, что российская сборная это официально, сборная регионов. Тогда каждая спортсменка должна быть представлена как представительница того или иного региона. И по регионам надо вести зачет по результатам. А то послушаешь наших (особенно спортсменок), например Валиеву, так они в открытую заявляют, что они татарские спортсменки, а не российские