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Татар-информ

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Татастанская синхронистка Клетина вылетает со сборной России на этап Кубка мира

Татастанская синхронистка Клетина вылетает со сборной России на этап Кубка мира

Автор: Дмитрий Киселев Фото: Федерации синхронного плавания России Сборная России по синхронному плаванию улетает в Хургаду для участия в этапе Кубка мира.

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Комментарии
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Игорь Корнаковский
Непонятно, Клетина это российская спортсменка или татарстанская? Похоже, что российская сборная это официально, сборная регионов. Тогда каждая спортсменка должна быть представлена как представительница того или иного региона. И по регионам надо вести зачет по результатам. А то послушаешь наших (особенно спортсменок), например Валиеву, так они в открытую заявляют, что они татарские спортсменки, а не российские
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