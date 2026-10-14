“Kimberly Guilfoyle was scrambling to save her job,” the Wall Street Journal reports. “As damaging revelations piled up, President Trump’s ambassador to Greece started dialing up administration officials and people close to the president, playing down Wall Street Journal reporting that suggested she was using her position for personal gain.
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