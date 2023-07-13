smi.today

4 418 подписчиков

Советник врио главы ДНР Гагин: фланги Артемовска остаются под контролем ВС России

Советник врио главы ДНР Гагин: фланги Артемовска остаются под контролем ВС России

Фланги Артемовска находятся под контролем российской артиллерии и войск. Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в комментарии ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх