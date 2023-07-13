Советник врио главы ДНР Гагин: фланги Артемовска остаются под контролем ВС России

Фланги Артемовска находятся под контролем российской артиллерии и войск. Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в комментарии ТАСС.
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии