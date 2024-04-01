Любимая машина четырехкратного чемпиона мира Формулы-1 и бывшего пилота команд Ferrari и Red Bull Себастьяна Феттеля – маленький, скромный Fiat 500 1957 года выпуска.
FIAT 500
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Любимая машина четырехкратного чемпиона мира Формулы-1 и бывшего пилота команд Ferrari и Red Bull Себастьяна Феттеля – маленький, скромный Fiat 500 1957 года выпуска.
Свежие комментарии