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FIAT 500

FIAT 500

﻿﻿Любимая машина четырехкратного чемпиона мира Формулы-1 и бывшего пилота команд Ferrari и Red Bull Себастьяна Феттеля – маленький, скромный Fiat 500 1957 года выпуска.

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