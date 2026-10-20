Это может уменьшить смену кадра без дополнительной задержки, характерной для некоторых технологий генерации кадров Sony запатентовала систему на основе искусственного интеллекта, которая генерирует следующий кадр игры, пока графический процессор ещё занят его отрисовкой.
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