Полиция Братска ищет похитителя мобилього телефона в поезде

Полицейские дорожного надзора Восточной Сибири обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в поиске мужчины, который похитил мобильный телефон в поезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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