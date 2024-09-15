Daily Mail: полиция получила доказательства того, что в Спрингфилде едят кошек

В Огайо женщину арестовали за то, что она съела кошку © РИА Новости Наталья Селиверстова Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Спрингфилде женщину арестовали за то, что она съела кошку, пишет Daily Mail.