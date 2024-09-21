Вице-спикер ГД Чернышов объяснил свое заявление о «полной блокировке YouTube»

За счет замедления YouTube и масштабной работы по наращиванию мощностей российских аналогов этого видеосервиса, таких как Rutube, «VK Видео» и других, блогеры из России будут переходить именно на отечественные площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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