Путин уже договорился с элитой США. Всё закончится осенью 2024 года - Яков Кедми раскрыл все карты Кремля

ЛВ

Лариса Воробьева

А что там регулировать в Европе? Их промышленность, в основном, переезжает в США. Америкосы уже считай её ввели в кризис. Дальше будет ещё хуже. Всё что могли, они с ней сделали. А России эти страны в кризисе на кой сдались? Там трудоспособных почти не осталось. Мало того, что Европа стремительно стареет, там ещё извращенцы - садомиты свою лепту вносят.