Интересная жизнь с Vera Star Не сильно ошибемся если предположим, что сегодня всех россиян волнует один единственный вопрос - когда закончится CBO и мы наконец вернемся к уже забытому прежнему образу жизни, в которой новостные сводки начинаются не с освещения событий на передовой.
Путин уже договорился с элитой США. Всё закончится осенью 2024 года - Яков Кедми раскрыл все карты Кремля
Комментарии
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ЛВ
Лариса Воробьева
А что там регулировать в Европе? Их промышленность, в основном, переезжает в США. Америкосы уже считай её ввели в кризис. Дальше будет ещё хуже. Всё что могли, они с ней сделали. А России эти страны в кризисе на кой сдались? Там трудоспособных почти не осталось. Мало того, что Европа стремительно стареет, там ещё извращенцы - садомиты свою лепту вносят.
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Аффтырь, ты просто ПЕДРОс стар. "когда закончится CBO и мы наконец вернемся к уже забытому прежнему образу жизни". ЛИБЕРОПЕДРО ты сраное.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
"Единственное что путает Кедми - именно глобальный Лондон руководит США, а не наоборот." Данное высказывание может быть верным - почти все бриты, так или иначе гадящие нам - на "пенсию" отбывают в пиндосию. Дом отдыха??
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1 час.
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