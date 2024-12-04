«День Д»: Враг ждет броска российской группировки «Днепр» на Запорожье после 5 декабря

Александр Ситников 3 декабря 2024 г., 18:47 Более вероятно продвижение ВС РФ из Великой Новоселки в сторону Гуляйполя и Орехова вдоль бандеровской «линии Мажино» Россия может начать наступление в Запорожской области после 5 декабря.