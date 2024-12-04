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Русский Днепропетровск

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«День Д»: Враг ждет броска российской группировки «Днепр» на Запорожье после 5 декабря

Александр Ситников 3 декабря 2024 г., 18:47   Более вероятно продвижение ВС РФ из Великой Новоселки в сторону Гуляйполя и Орехова вдоль бандеровской «линии Мажино» Россия может начать наступление в Запорожской области после 5 декабря.

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