ПРИГОВОР ГЕНЕРАЛУ ПОПОВУ: СРОК 5 ЛЕТ. НО НИЧЕГО ЕЩЁ НЕ ОКОНЧЕНО. ЧТО ГОВОРЯТ ВОЕНКОРЫ?

Ну,что этим военкорам ещё надо? Неужели они не видели,что невиновного осудили на 5 лет на глазах у всей страны?Всем показали,кто в стране хозяин!А президент пускай девочкам платьица снежинки дарит.Видимо это его максимальные возможности.

Лариса Голубицкая

Как быстро всё обстряпали и посадили,и звания лишили.А чего же не лишили звания всех воров из минобороны и чего то молчат об их дальнейшей судьбинушке.Как бы невиновными не признали,судьи то у нас ''добрейшие'' люди.