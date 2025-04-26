На протяжении нескольких месяцев слушалось дело генерала Ивана Попова. Сегодня Тамбовский гарнизонный суд вынес приговор.
ПРИГОВОР ГЕНЕРАЛУ ПОПОВУ: СРОК 5 ЛЕТ. НО НИЧЕГО ЕЩЁ НЕ ОКОНЧЕНО. ЧТО ГОВОРЯТ ВОЕНКОРЫ?
Комментарии
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Alex Drachjov
Ну,что этим военкорам ещё надо? Неужели они не видели,что невиновного осудили на 5 лет на глазах у всей страны?Всем показали,кто в стране хозяин!А президент пускай девочкам платьица снежинки дарит.Видимо это его максимальные возможности.
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14 час.
Лариса Голубицкая
Как быстро всё обстряпали и посадили,и звания лишили.А чего же не лишили звания всех воров из минобороны и чего то молчат об их дальнейшей судьбинушке.Как бы невиновными не признали,судьи то у нас ''добрейшие'' люди.
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6 час.
zs
zhanna simonova
Адвокат на стороне заказчика
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5 час.
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