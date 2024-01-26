Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Дай Бог здоровья и много сил нашему любимому Патриарху! Многая лета!!!Кормчий Русской ц...
  • Григорий Захария
    Вернуть госбанк вернуть Советскую Справедливую систему и всего делов всё уже до нас сделали Большевики Ленинцы и Стал...Самозапрет на кре...
  • Александр
    афторКормчий Русской ц...

Путин поручил подключить к «Менделеевской карте» новых партнеров

Новыми партнерами «Менделеевской карты» станут театры, цирки, музеи и библиотеки. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх