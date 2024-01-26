Путин поручил подключить к «Менделеевской карте» новых партнеров

Новыми партнерами «Менделеевской карты» станут театры, цирки, музеи и библиотеки. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.
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