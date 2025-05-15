Как контролировать время ребенка за компьютером

Новые исследования показывают, что одни формы использования электроустройств более вредны, чем другие В американском научном журнале JAMA Pediatrics была опубликована статья, посвященная влиянию электронных устройств на детей.
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