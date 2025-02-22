«Мы со сватьей прекрасно уживемся вдвоем, зато у детей своя квартира будет!» — решила мать

Татьяна Королева Мне эта ситуация очень знакома. Почти в такой же была и я.. Старшие - всё сами,а младшим надо помогать! Но время показало,что им(любимым младшим),счастья мамины жертвы не приносят…

Люся Люся На улице "дура" не останется. Они же только переехали с места на место. Квартиру не дарила. Если что, вернётся к себе , к семье младшей дочери. Не понравится это молодым - уйдут на съём. Ничего страшного не случилось.