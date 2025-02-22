—…Я говорю, мам, ну ладно Инка, она у нас в свои двадцать пять лет дитё дитём, жизни не знает совершенно! – рассказывает Ольга.
«Мы со сватьей прекрасно уживемся вдвоем, зато у детей своя квартира будет!» — решила мать
Комментарии
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Татьяна Королева
Мне эта ситуация очень знакома. Почти в такой же была и я.. Старшие - всё сами,а младшим надо помогать! Но время показало,что им(любимым младшим),счастья мамины жертвы не приносят…
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21 час.
Люся Люся
На улице "дура" не останется. Они же только переехали с места на место. Квартиру не дарила. Если что, вернётся к себе , к семье младшей дочери. Не понравится это молодым - уйдут на съём. Ничего страшного не случилось.
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17 час.
Люся Люся
Вряд ли бабки уживутся вместе. В таком возрасте уже свои привычки укоренились. Тёща не сможет чувствовать себя комфортно в чужом доме (позвать подружек, принять родню ...) . А свекровь будет беситься от подселенки ( свалилась чужая бабка на мою голову! Заняла дурацкой кашей любимую кастрюльку, развесила свои трусы под носом, бессонница у неё по ночам, кашляет по утрам, не оставила мне сметану, )
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17 час.
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