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Царьград

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Отставные военные в беде. Делягин обратился к чиновникам: "Выполните обязательства перед защитниками Родины"

Отставные военные в беде. Делягин обратился к чиновникам: "Выполните обязательства перед защитниками Родины"

Многие отставные военные фактически находятся в беде. Десятки тысяч семей остаются бесквартирными. При этом застройщики сегодня располагают большим объёмом нераспроданного жилья.

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