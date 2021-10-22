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ЕС не будет финансировать строительство стены на границе с Белоруссией

ЕС не будет финансировать строительство стены на границе с Белоруссией

Евросоюз выделил деньги на приграничный контроль с Белоруссией. Оно предназначено для обучения персонала, закупку оборудования и инфраструктуры, но не для строительства стены и ограждения из колючей проволоки в приграничных районах ЕС с Белоруссией.

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