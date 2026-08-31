Двойная блокада: нефтяной экспорт Саудовской Аравии рухнул до минимума XXI века По данным Bloomberg, основанным на спутниковых наблюдениях.
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