Уганда предъявила послу США ультиматум покинуть страну

Извинения перед президентом страны либо отъезд из нее — перед этим выбором поставил посла США в Уганде Уильяма Поппа командующий ВС Уганды Мухузи Кайнеругаба, 4 октября сообщила угандийская газета Nile Post.
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