Семерых новых граждан доставили со строек Новосибирска в военкомат

Бывшие иностранцы не встали на воинский учёт, хотя получили гражданство.Сотрудники СУ Следственного комитета России по Новосибирской области провели совместный с силами полиции рейд по стройплощадкам левобережной части областного центра.
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