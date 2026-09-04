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Нижегородская правда

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Все три компонента вакцины от гриппа заменили в этом году в России

В составе вакцин против гриппа, которые будут использоваться этой осенью, заменили все три вирусных компонента, входивших в вакцины прошлого года.

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