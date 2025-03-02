Продукты, эффективно очищающие печень

Печень выполняет множество важнейших функций в организме. Она активно участвует в обмене веществ, но ее ключевая роль – детоксикация, то есть удаление вредных веществ, которые могут негативно сказаться на тканях и органах.
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