Жительница Рима придумала пять детей ради пособий и декретного отпуска

Гражданка Италии придумала себе пятерых детей, чтобы получать пособия и уйти в декретный отпуск. Подробнее об этом сообщила газета la Repubblica со ссылкой на Национальный институт социального обеспечения Италии (Inps)По данным СМИ, всего женщина нанесла ущерб государству на сумму в 111 тысяч евро.
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