Время косить и строить: собственников земельных участков обяжут освоить их за три года

ИС

И Сергеев

Депутатам делать нечего. Отбирать землю у нищего народа их главная задача? Кто-то приглядел себе чужой участок и подводит законодательную базу. В 90-е собственников сжигали, чтоб за бесценок купить выгодный участок. У нас пустой земли бескрайние просторы. Где были поля теперь кустарники. Банки позабирали земли за невозвращённые кредиты, а освоить не смогли. Сейчас снова что-то затевается. Без экспериментальной проверки законы принимать нельзя.