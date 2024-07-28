Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отводит три года на освоение земельного участка в населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществах (СНТ).
Время косить и строить: собственников земельных участков обяжут освоить их за три года
Комментарии
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ИС
И Сергеев
Депутатам делать нечего. Отбирать землю у нищего народа их главная задача? Кто-то приглядел себе чужой участок и подводит законодательную базу. В 90-е собственников сжигали, чтоб за бесценок купить выгодный участок. У нас пустой земли бескрайние просторы. Где были поля теперь кустарники. Банки позабирали земли за невозвращённые кредиты, а освоить не смогли. Сейчас снова что-то затевается. Без экспериментальной проверки законы принимать нельзя.
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