Если авто будет «глухо» затонировано, водителю придет штраф

﻿﻿Депутаты годами пытались отменить штрафы за тонировку автомобилей. Но пока – ничего не вышло. Если цвет автомобиля «тусклый», водитель получит штраф и сотрудники ГИБДД, скорее всего, предложат немедленно снять пленку или шторку.