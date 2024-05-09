Глеб Никитин встретился с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. В.Ф. Маргелова

9 мая 2024 года, в День Победы, в Нижегородском кремле губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса ПФО им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии