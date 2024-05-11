Власти Армавира весь город случайно на торги не собираются выставить? Сначала троллейбусное предприятие, теперь объект культурного наследия.
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Власти Армавира весь город случайно на торги не собираются выставить? Сначала троллейбусное предприятие, теперь объект культурного наследия.