Число работающих на российских стройках мигрантов сократилось до 500 000 человек

Количество мигрантов на стройках в России за 1-й квартал 2025 г. сократилось на 15–20%, а в отрасли их стало больше на 14% Число мигрантов, занятых в строительстве в России, в первом квартале 2025 года снизилось до 500 тыс человек.
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