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Гособвинитель запросил 17 лет колонии строгого режима физику Маслову

Гособвинитель запросил 17 лет колонии строгого режима физику Маслову

Срок для физика Маслова гособвининение подсчитало, исходя из его возраста и состояния здоровья. Государственный обвинитель запросил 17 лет в колонии строгого режима для 77-летнего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С.

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