Гособвинитель запросил 17 лет колонии строгого режима физику Маслову

Срок для физика Маслова гособвининение подсчитало, исходя из его возраста и состояния здоровья. Государственный обвинитель запросил 17 лет в колонии строгого режима для 77-летнего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С.