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Кубанскому бизнесмену Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

Бизнесмену из Краснодарского края Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США. Ему предъявлено обвинение в нарушении и обходе американских санкций, которые были применены к нему в 2018 году, пишет "РИА Новости" со ссылкой на американский Минюст.

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