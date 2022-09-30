Кубанскому бизнесмену Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

Бизнесмену из Краснодарского края Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США. Ему предъявлено обвинение в нарушении и обходе американских санкций, которые были применены к нему в 2018 году, пишет "РИА Новости" со ссылкой на американский Минюст.