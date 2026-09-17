IMF допускает новые повышения ставки в Австралии

Международный валютный фонд заявил 17 сентября, что Резервному банку Австралии может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок для сдерживания инфляции.
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