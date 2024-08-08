Зеленский выжидал время: Смысл наступления на Курск заключается лишь в одном

виталий панов

Простой вопрос к МО,как наша разведка смогла проглядеть такое скопление техники и живой силы противника на границе? Или ещё не всех врагов Белоусов зачистил в МО? И эти кабинетные крысы надеются,что вернётся шойгу,и всё пойдёт как раньше. В ВОВ в первую очередь уничтожали мосты,тоннели,ж/д полотно,пускали под откос поезда с техникой и живой силой. А сейчас во время проведения СВО,вся инфраструктура цела,по ней поступает всё для нужд всу,а для кого её берегут? Для наших коммерсантов,которые ведут совместный бизнес с хохлами? И как они говорят бизнес и ни чего личного. Зато укронацисты,отступая сами всё уничтожают,чтобы нам было не удобно.Вот если бы всё это было разрушено,всу не было поступлений вооружения,они давно мир запросили. А здесь получается боеприпасы и техника поступают,делегации ездят на украину кого Зеля приглашает,правда для гостей постоянно делают воздушную тревогу,показать как им страшно и нужна помощь запада для защиты хохлов!