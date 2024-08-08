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Зеленский выжидал время: Смысл наступления на Курск заключается лишь в одном

Зеленский выжидал время: Смысл наступления на Курск заключается лишь в одном

ФОТО: DMYTRO LARIN/SHUTTERSTOCK.COM План нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и его западных кураторов стал понятен: Зеленский выжидал время.

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Комментарии
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Генрих
Алехин не правозащитник, а мудак конченый.
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59 мин.
виталий панов
Простой вопрос к МО,как наша разведка смогла проглядеть такое скопление техники и живой силы противника на границе? Или ещё не всех врагов Белоусов зачистил в МО? И эти кабинетные крысы надеются,что вернётся шойгу,и всё пойдёт как раньше. В ВОВ в первую очередь уничтожали мосты,тоннели,ж/д полотно,пускали под откос поезда с техникой и живой силой. А сейчас во время проведения СВО,вся инфраструктура цела,по ней поступает всё для нужд всу,а для кого её берегут? Для наших коммерсантов,которые ведут совместный бизнес с хохлами? И как они говорят бизнес и ни чего личного. Зато укронацисты,отступая сами всё уничтожают,чтобы нам было не удобно.Вот если бы всё это было разрушено,всу не было поступлений вооружения,они давно мир запросили. А здесь получается боеприпасы и техника поступают,делегации ездят на украину кого Зеля приглашает,правда для гостей постоянно делают воздушную тревогу,показать как им страшно и нужна помощь запада для защиты хохлов!
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9 мин.
Сергей Трофимов
зеленский делает все что бы как больше уничтожить а потом махом присоединить украину к России и назвать ее украинская область в составе России
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16 сек.

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