В Симферополе ночью повалило свыше 80 деревьев

В крымской столице поступили сообщения о 80 поваленных деревьях. В то же время на улицы города вышло 12 экипажей, обрабатывающих дороги антигололёдным реагентом, сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
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