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Чёрная дыра как способ чтения: почему внутренность оказалась не местом, а кодировкой

Чёрная дыра как способ чтения: почему внутренность оказалась не местом, а кодировкой

Представьте, что вы всю жизнь считали книгу просто предметом — стопкой страниц, переплётом, типографской краской.

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