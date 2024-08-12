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Apple уже запланировала выход дешевой версии Vision Pro

Apple уже запланировала выход дешевой версии Vision Pro

Согласно последнему выпуску информационного бюллетеня Power On Марка Гурмана из Bloomberg, подразделение Apple Vision активно работает над несколькими новыми продуктами, включая более доступную версию гарнитуры Vision Pro, Vision Pro 2…Согласно последнему выпуску информационного бюллетеня Power On Марка Гурмана из Bloomberg, подразделение Apple Vision активно работает над несколькими новыми продуктами, включая более доступную версию гарнитуры Vision Pro, Vision Pro 2…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Согласно последнему выпуску информационного бюллетеня Power On Марка Гурмана из Bloomberg, подразделение Apple Vision активно работает над несколькими новыми продуктами, включая более доступную версию гарнитуры Vision Pro, Vision Pro 2…Согласно последнему выпуску информационного бюллетеня Power On Марка Гурмана из Bloomberg, подразделение Apple Vision активно работает над несколькими новыми продуктами, включая более доступную версию гарнитуры Vision Pro, Vision Pro 2…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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