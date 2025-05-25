Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов Индии. Фото, видео

Власти индийского штата Керала объявили тревогу в прибрежных районах после того, как контейнеровоз под флагом Либерии MSC ELSA 3, перевозивший тонны нефти и опасных химикатов, перевернулся и затонул у берегов Кочи.
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