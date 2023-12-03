А ведь в этом что-то есть.На всякий случай текстом."А ты думаешь евреи не помнят? У меня была тянка еврейская, у них память народная п*здецовая, они блять празднуют то, что 5000 лет назад кому-то отомстили.
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