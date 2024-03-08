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Овечкин забил 840-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 54 шайбы

Овечкин забил 840-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 54 шайбы

Александр Овечкин забил 840-й гол в НХЛ. Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Питтсбургом» (4:0, идет 2-й период), забив в большинстве на добивании.

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