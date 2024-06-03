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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джошуа – о поражении Уайлдера: «Я не разочарован. Дайте Деонтею еще один шанс, если он захочет»

«Разочарован ли я поражением Деонтея Уайлдера? Нет. Это то, что есть. Если хочет, пусть возвращается, но у него есть семья и жизнь вне бокса.

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