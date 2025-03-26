Кучеров сломал несколько зубов, врезавшись в шлем вратаря «Питтсбурга». Форвард «Тампы» продолжил матч

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Пингвинс» (6:1). В конце второго периода российский форвард столкнулся с голкипером Алексом Недельковичем и ударился лицом об его шлем.
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