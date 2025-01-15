ФСБ опубликовала видео пресечения акции ГУР МО Украины в районе Горловки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео совместной с Минобороны операции, направленной на предотвращение разведывательной активности Главного управления разведки министерства обороны Украины в районе Горловки.
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