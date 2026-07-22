Ветер и град грозят районам под Новосибирском

В ближайшие сутки в Новосибирской области возможны грозы, ливни и даже град. По данным Западно-Сибирского УГМС, регион заденет край мощного циклона, а самый сильный удар стихии придется на южные районы области.
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