Американский блогер захотел взять интервью у Путина

Блогер Лекс Фридман сообщил о поездке в Россию и желании взять интервью у Путина Американский блогер Лекс Фридман в подкасте комика Джо Рогана на Yotube сообщил о плане взять интервью у президента России Владимира Путина во время поездки в РФ.