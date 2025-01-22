Американский блогер захотел взять интервью у Путина

Блогер Лекс Фридман сообщил о поездке в Россию и желании взять интервью у Путина Американский блогер Лекс Фридман в подкасте комика Джо Рогана на Yotube сообщил о плане взять интервью у президента России Владимира Путина во время поездки в РФ.
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