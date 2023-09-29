Цимлянский: призывников не направят в зону СВО и новые регионы РФ

Все призванные в ряды Вооруженных сил РФ в рамках осеннего призыва будут направлены на службу на территории РФ, а не в зону спецоперации или новые российские регионы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.