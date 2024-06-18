ЭнергосбыТ Плюс информирует жителей о новых случаях мошенничества

«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает жителей Свердловской области о телефонных мошенниках. Злоумышленники представляются сотрудниками «ЭнергосбыТ Плюс» и под предлогом предоставления скидок на оплату коммунальных услуг запрашивают номера паспортов, СНИЛС и данные банковских карт.
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