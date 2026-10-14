Основательница партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за его заявление о влиянии помощи Украине на социальную сферу страны.
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