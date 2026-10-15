Президент ФИФА Джанни Инфантино извинился перед Советом за продажу прав на проведение чемпионата мира, не уточнив деталей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филипп Киркоров п...
- ВУ Путин повёл себя ...
- Переводчик Путина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым