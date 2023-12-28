Глава Минздрава Мурашко рассказал о сохранении здоровья в новогодние праздники

Для укрепления и сохранения здоровья нужно позаботиться о нем и в праздничные дни. Советами для поддержания хорошего самочувствия в праздники поделился 29 декабря с «Известиями» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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