Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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А нельзя ли проверить ещё одно подразделение?

Намедни  сообщили, что "Белгородский районный суд приговорил основателя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко (Примечание от меня: воистину  как  какая пакость, так  ищи  фигуранта с  украинской фамилией.

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