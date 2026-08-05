Намедни сообщили, что "Белгородский районный суд приговорил основателя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко (Примечание от меня: воистину как какая пакость, так ищи фигуранта с украинской фамилией.
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