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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вдохновлённый Fable и Stardew Valley симулятор жизни в фэнтезийном средневековье Mirthw...

Вдохновлённый Fable и Stardew Valley симулятор жизни в фэнтезийном средневековье Mirthw...

Вдохновлённый Fable и Stardew Valley симулятор жизни в фэнтезийном средневековье Mirthwood перенесли за два дня до релизаСимулятор жизни в мире средневекового фэнтези Mirthwood, вдохновлённый Fable, Stardew Valley, Rimworld и The Sims, не выйдет 11 сентября, как планировалось ранее.

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