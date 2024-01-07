Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов высказал мнение, что страх российских граждан перед трудовыми мигрантами является абсолютно безосновательным.
Титов назвал безосновательным страх россиян перед трудовыми мигрантами
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Одиссей
Странный перец. Как, впрочем, и его должность. Он что, ухи объелся? Кто, нафиг, боится мигрантов?!?! Тут просто-напросто возникает вопрос о "своем" уставе в чужом монастыре. Не лезут, не несут свой устав в чужой монастырь - живут по тому уставу, что в этом монастыре действует!! Мигранты просто вызывают неприязнь и отторжение из-за того, что, приезжая каГбЭ ненадолго - только поработать и заработать на жизнь, тащат с собой свои законы, традиции и обычаи. Более того, начинают НАМ агрессивно их навязывать. Ведут себя нагло, бесцеремонно, будто не гости они у нас, а самые настоящие хозяева. А что до нарушения законов, то количество процентов роли вообще не играет! Их, этих нарушений, быть ВООБЩЕ не должно! Приехал к нам на заработки - знай свое место, сиди тихо, как мышь под веником и не отсвечивай. Работай! Зарабатывай на лучшую жизнь и перспективу своим детям! Впитывай и осваивай нашу культуру и обычаи - благо они не очень отличаются, но не пытайся переделать нас, сделать из нас свой родной кишлак. Сможешь так сделать - молодец, мы тебе рады, мы тебя примем в свое сообщество, со временем ты и твои дети станут нашими согражданами. А не можешь или не хочешь - вали туда, где тебе комфортней.
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ЛР
Лара Роооллл
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